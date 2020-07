Aya Nakamura sort « Jolie Nana », prochain tube de l’été ?

La chanteuse Aya Nakamura à Paris. — LAURENT VU/SIPA

« N’oubliez pas que dans 20 minutes Aya Nakamura nous balance notre hymne de cet été » Attendu de pied ferme par ses fans, l’artiste a dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi, un extrait de son morceau « Jolie Nana » et le lien pour en découvrir l’intégralité sur les plateformes de streaming. Si le clip sortira prochainement, un extrait montrant l’interruption du tournage par la course-poursuite entre un motard et un agent de police avait déjà fait le buzz. Camille Lellouche, humoriste et chanteuse sera également aux côtés d’Aya Nakamura.

« Jolie Nana recherche joli Djo »

Porté par Pookie et Djadja, Numéro 1 dans toute l’Europe durant deux semaines, l’album NAKAMURA a été certifié double de platine, avec plus de 400 000 exemplaires vendus et plusieurs reprises de ses morceaux (Lil Bump, Maluma). L’artiste pulvérisée sur le devant de la scène en 2018 rencontre aujourd’hui un succès international et devait entamer une tournée aux Etats-Unis cet été si le coronavirus n’était pas passé par là.

Avec Jolie Nana, Aya Nakamura signe-t-elle de nouveau le tube de l’été ? Pour les internautes en tout cas, « l’été peut enfin commencer ». Déjà parmi les premières tendances Twitter, « Jolie Nana recherche joli Djo » est sûrement le prochain refrain en boucle sur les ondes.

n’oubliez pas que dans 20 min Aya Nakamura nous balance notre hymne de cet été — Electra (@doceanimas) July 16, 2020

L’ÉTÉ PEUT ENFIN COMMENCER LE NOUVEAU SON DE AYA NAKAMURA VIENT DE SORTIR pic.twitter.com/MNIHHS52y8 — totor⛈ (@daryltwdls) July 16, 2020