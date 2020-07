Le rappeur Kanye West dévoile « Donda », un titre dédié à sa mère

Le rappeur Kanye West. — Evan Agostini/AP/SIPA

En pleine campagne présidentielle, Kanye West prend tout de même le temps de penser à ses proches. Dimanche, le rappeur/candidat de Dieu a dévoilé sur Twitter un titre intitulé Donda, le prénom de sa mère, décédée en 2007.

Et pour saluer sa mémoire en chanson, Kanye West a décidé de le dévoiler dimanche 12 juillet, où Donda West aurait fêté ses 71 ans. « En souvenir de mon incroyable mère pour son anniversaire, ma maman y récite les paroles de KRS1 », écrit-il en légende.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E — ye (@kanyewest) July 13, 2020

Des vidéos de famille

On y entend en effet les paroles de Sound of da Police du rappeur new-yorkais, récitées par Donda West. Le clip est quant à lui constitué d’images d’archives et de vidéos familiales, dévoilant le rappeur et sa mère. Une petite pause de douceur pour Kanye West qui, entre son prochain album et sa candidature à la présidentielle pour contrer Donald Trump, ne doit plus savoir où donner de la tête.