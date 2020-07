Le rappeur Lil Marlo à Atlanta en septembre 2019. — PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Un nouveau drame endeuille le monde du rap aux Etats-Unis. Rudolph Johnson, plus connu sous le nom de scène de Lil Marlo, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Atlanta, rapportent de nombreux médias américains. Agé de 27 ans (30 ans selon d’autres sources), l’artiste a été retrouvé tué par balles dans sa voiture, abattu lors d’une fusillade.

Si les circonstances de la mort demeurent incertaines, la piste du règlement de comptes est évoquée. « Pour le moment, les enquêteurs pensent que la victime était la cible des coups de feu et tentent de déterminer le contexte autour de la fusillade », a déclaré la police d’Atlanta, rapporte le New York Times.

« Un homme très talentueux qui n’avait peur de rien »

Star montante du rap d’Atlanta, Lil Marlo était notamment connu pour ses collaborations avec Lil Baby (2 The Hard Way, Set Up Shop) ou encore Future (1st N 3rd).

Le rappeur Lil Yatchy, avec qui il venait tout juste d’enregistrer un titre, lui a rendu hommage sur Instagram.

Son label Quality Control Music a lui aussi salué la disparition du jeune artiste : « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la perte de notre bien-aimé Marlo (…) Un homme très talentueux qui n’avait peur de rien, à toi Marlo, nous t’aimons et tu nous manqueras, nous ne t’oublierons pas et le monde se souviendra de ton nom »

La mort de Rudolph « Marlo » Johnson s’ajoute à une triste liste de disparitions d’artistes dans le monde du rap outre-Atlantique, dont Tray Savage et Huey en juin dernier, ou encore Pop Smoke en février.