Netflix pose ses cartons à Nice pour sa nouvelle série française — DAINA LE LARDIC/SIPA

Harlan Coben met à profit son accord d’exclusivité. Il y a deux ans, Netflix annonçait avoir signé un contrat avec le maître du polar aux 75 millions d’exemplaires vendus, permettant à la plateforme d’adapter quatorze titres de l’auteur. Selon Allociné, après Safe, Intimidation et Dans les bois, c’est au tour de son roman Disparu à jamais d’être porté à l’écran, 18 ans après sa publication. Cocorico sur le gâteau, le projet est confié à des Français !

Le réalisateur Juan Carlos Medina sera aux commandes des cinq épisodes de 50 minutes, dont le scénario est confié à David Elkaïm et Vincent Poymiro, ayant respectivement travaillé pour les séries Les Sauvages et Ainsi soient-ils. Ce polar conte l’histoire de Guillaume Lucchesi, un trentenaire qui tente de vivre avec les souvenirs d’un drame qui a coûté la vie à son premier amour et à son frère. Dix ans plus tard disparaît Judith, sa femme, pendant les funérailles de sa mère. Guillaume va alors affronter les secrets que ses proches lui ont cachés pour la retrouver.

L’acteur franco-britannique Finnegan Oldfield (Marvin ou la Belle Éducation) campera le personnage principal et donnera la réplique à Garance Marillier (Grave), Nicolas Duvauchelle (Braquo) et Nailia Harzoune (Patients). Le tournage de Disparu à jamais, localisé à Nice, est imminent puisqu’il devrait débuter en septembre, pour une arrivée sur Netflix en 2021.