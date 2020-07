Booba a dévoilé le clip de — SADAKA EDMOND/SIPA

Booba porte le jaune à merveille. Le rappeur vient tout juste de dévoiler le clip de Jauné, son feat avec Zed, sorti en mai dernier. Réalisée à distance à cause du coronavirus (B2O vit à Miami, son acolyte à Sevran), la vidéo n’en est pas moins maline et sophistiquée. Au contraire.

Le clip reprend le format « smartphone » et décline pendant près de quatre minutes les codes des réseaux sociaux, avec lesquels il entretient une relation oscillant entre l'amour et la haine. Il y aborde également la question des violences policières, insérant des vidéos qui ont fait l’actu, sans oublier bien entendu, le mouvement des « gilets jaunes »​.

Un clip participatif

Ultra-efficace et frénétique (on vous conseille de boire un café avant pour ne pas perdre le fil), le clip de Jauné a aussi la particularité d’être une vidéo participative. Après la sortie du titre en mai, l’artiste avait lancé un appel sur les réseaux sociaux afin d’inviter les internautes à y participer. Ils devaient se filmer sur le son des deux rappeurs, tout en utilisant un filtre Insta siglé « Jauné », créer pour l’occasion. Et chose promise, chose due, tout ce petit monde se retrouve désormais dans le clip de Booba, voilà qui devrait en ravir plus d’uns et plus d’unes.