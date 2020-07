MUSIQUE La chanteuse signe pour son retour un clip acidulé et psychédélique

La chanteuse Louane. — Swan Gallet/WWD/REX/SIPA

Louane en a rêvé, Damso l’a fait. Après deux ans de pause (la jeune femme a notamment donné naissance à une petite fille), la chanteuse vient d’entamer son retour en présentant son nouveau titre Donne-moi ton coeur.

Une chanson punchy qui « exprime sa réflexion entre sa vie d’avant et tout ce que l’artiste a pu vivre en quelques années à peine, avec la musique et le cinéma », explique un communiqué de presse. En début d’après-midi, Louane a également levé le voile sur le clip du titre, acidulé et psychédélique.

« Envie de rap »

Un titre efficace, qui a également la particularité d’avoir été écrit pas Damso (et Wolfgvng), avec qui la jeune artiste souhaitait collaborer depuis des mois. En 2019, elle déclarait en effet à RTL avoir « envie de rap » citant entre autres le rappeur belge, Lomepal ou Orelsan. « Si l’un d’eux m’entend, je serais super heureuse qu’ils m’appellent », ajoutait-elle.

Son vœu a donc été exaucé avec ce texte signé Damso, et qui sait, les deux autres artistes apparaîtront peut-être sur le futur album de Louane, dont la sortie est prévue à l’automne.