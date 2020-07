Disneyland Paris rouvrira ses portes le 15 juillet. — Rafael Yaghobzadeh/AP/SIPA

Les garçons aussi espèrent que « Un jour mon prince viendra » du côté de Disneyland Paris. Fermé depuis le 13 mars dernier, le parc d’attractions a réalisé un petit clip promotionnel pour les réseaux sociaux afin d’annoncer sa réouverture le 15 juillet. On y découvre des vues aériennes du château enchanté, sur la musique de Blanche-Neige, entonnée non pas par la princesse, mais par une voix masculine.

Une jolie manière de clore le mois des fiertés, durant lequel Disneyland Paris aurait dû organiser pour la deuxième fois consécutive sa « Magical Pride », sa fête des fiertés LGBT lancée l’an dernier. A la place, le parc propose aux internautes d’en célébrer l’anniversaire virtuellement, en postant des photos des festivités 2019.

Le chemin est encore long

Si Disney fait de plus en plus de pas vers la communauté LGBT, le groupe essuie régulièrement des critiques sur la faiblesse de son engagement. Par exemple, si un personnage lesbien est bien apparu dans le film d’animation En avant, sa présence et son importance dans le récit ont été jugées bien trop légères. Tout comme le furtif baiser entre deux femmes dans le dernier Star Wars.