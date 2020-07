Le jeune chanteur belge Simon Mahieu (à gauche) interprétera une partie des titres de l'album de Marquis. — Ray Flex

Le groupe de rock Marquis de Sade, rebaptisé Marquis, sortira un nouvel album fin janvier 2021.

Il rendra hommage à Philippe Pascal, l’ancien chanteur du groupe décédé le 12 septembre.

Etienne Daho interprétera l’un des titres de l’album.

L’année 2019 a été tragique pour le groupe Marquis de Sade avec la disparition de son chanteur emblématique Philippe Pascal, décédé le 12 septembre. Dix mois après le drame, le groupe rennais a donné de ses nouvelles à ses fans, annonçant la sortie d’un nouvel album fin janvier 2021 avec un premier titre qui sortira en septembre. C’est sous un nouveau nom, Marquis, que le groupe de rock reviendra dans les bacs. « Marquis tout simplement car il a semblé au reste du groupe qu’il était impossible de continuer l’aventure sans Philippe sous le nom de Marquis de Sade », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Franck Darcel annonce la sortie du dernier album de #MarquisdeSade sur Facebook pour fin janvier. Sans la voix de Philippe Pascal mais avec un chanteur belge et des invités #Rennes pic.twitter.com/S52hY3GvGg — Philippe Mathé (@PhilMathe) June 30, 2020

L’enregistrement de l’album avait débuté à l’été 2018 et le projet « était initialement programmé pour être le troisième album de Marquis de Sade ». Deux nouveaux titres, écrits et chantés en anglais par Philippe Pascal, avaient déjà été gravés sur disque dur. Mais ces deux chansons ne seront finalement pas sur l’album de Marquis. « Elles sortiront fin 2021 dans un coffret qui résumera l’intégralité de la carrière de Marquis de Sade », indique le groupe.

Etienne Daho rendra hommage à Philippe Pascal

L’album de Marquis comprendra donc 13 titres, composés et joués par Eric Morinière, Thierry Alexandre et Franck Darcel. C’est le jeune chanteur belge Simon Mahieu qui interprétera en solo huit chansons. Christian Dargelos, chanteur des Nus, et Dirk Polak, chanteur de Mecano, chanteront également sur l’album, ainsi qu’Etienne Daho qui interprétera un titre qu’il a lui même écrit et qui rendra hommage à Philippe Pascal.

« L’album de Marquis est à la fois un nouveau départ en même temps qu’un hommage à Philippe Pascal », conclut le groupe, qui lancera dans les prochains jours une cagnotte participative pour contribuer à finaliser son projet.