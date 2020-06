Image d'illustration de Netflix. — JP Offord/REX/SIPA

Il n’y a pas à dire, PNL sont vraiment les rois de la communication. Alors qu’on découvrait il y a quelques jours qu'une collaboration entre les deux frères et Netflix allait bientôt voir le jour, de nouveaux indices viennent d’être semés par les pros du teasing.

Comme le rapporte Booska-P ou encore Le Mouv', des fans du groupe auraient reçu des courriers énigmatiques qui lèvent un peu plus le voile sur ce projet. Sous forme de fausses places de concerts, les lettres siglées Netflix et PNL, évoquent la date du dimanche 5 juillet.

J'ai recu ca dans ma boite aux lettres ce matin, le teasing est incroyable, ca va etre grandiose @abdelcameleon #DLL #DLLTour pic.twitter.com/KOx9LO9QLm — Tayem (@Kiil_am) June 29, 2020

Une avant-première ?

Outre la date, les tickets contiennent également un QR code ainsi qu’un code-barres. S’agit-il de l’officialisation de la date de sortie du projet ? Ou d’une avant-première offerte à une poignée de fans triés sur le volet ? De nombreuses interrogations entourent encore cette collab, et on fait confiance aux deux artistes pour continuer à brouiller les pistes les jours à venir. Un plan de com millimétré, qui on l’espère, nous mènera à une apothéose début juillet.