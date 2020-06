Les chanteuses du groupe de K-Pop Blackpink à Séoul, en décembre 2017. — TPG/NEWSCOM/SIPA

Girl power ! Le groupe féminin de K-PopBlackpink pulvérise le record du clip musical le plus vu sur YouTube en une journée, détenu jusqu’ici par leurs homologues masculins de BTS, avec la vidéo du titre How You Like That, dévoilé sur la plateforme vendredi. En 24 heures, le clip a été vu 82,4 millions de fois. Une vidéo signée Seo Hyun-seung.

Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo battent la vidéo Boy With Luv de BTS et Halsey, qui avait cumulé 74,6 millions de vues le 12 avril 2019, journée de sa publication.

Leur clip du titre pop chanté en coréen et en anglais est aussi la vidéo la plus rapide de l’histoire de YouTube à atteindre 100 millions de vues, en un peu plus de trente heures.