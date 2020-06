TRAILER « Black is King » sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ le 31 juillet

La chanteuse Beyoncé — Face to Face / Starface

Un long-métrage écrit et réalisé par la chanteuse pour Disney+ ! Beyoncé a dévoilé ce dimanche la bande-annonce de Black is King sur son site Internet et sur Twitter. Le film sera disponible sur la plateforme de streaming le 31 juillet.

Inspiré des chansons de l’album The Lion King : The Gift, un disque sorti en 2019 et du film Le Roi Lion dans lequel Beyoncé prêtait sa voix au personnage de Nala, Black is King est un hommage à la culture noire.

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. 👑



July 31st on @disneyplus. pic.twitter.com/FNEoJaQFUd — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 28, 2020

« Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (…) une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l’avenir », raconte Disney dans un communiqué cité par le site américain JustJared.

La star, qui recevra ce dimanche un prix pour son engagement humanitaire aux BET Awards, aurait signé un contrat de 100 millions de dollars avec Disney pour produire trois films en exclusivité, selon plusieurs médias américains. De quoi attirer les nombreux fans de l’artiste sur la plateforme !