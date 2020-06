VIDEO. Comment LU est devenue cette célébrissime marque de biscuits

Le château des ducs propose une exposition temporaire dédiée à la marque LU — J. Urbach/ 20 Minutes

En 1850, Louis Lefèvre-Utile décide de transformer le commerce familial en véritable usine.

C’est le début de l’innovante aventure de la biscuiterie LU, racontée à partir de ce samedi au château des ducs de Nantes.

Au goûter, pour la pâtisserie, ou simplement pour retourner en enfance, tout le monde aime croquer le coin d’un petit LU. Mais ce biscuit iconique, le premier et le plus connu de la marque, cache une impressionnante histoire industrielle guidée par une ambition de modernité.

A partir de ce samedi et pendant six mois, le château des Ducs de Bretagne de Nantes, là où l’histoire a démarré, présente une exposition temporaire de 462 objets, des originaux pour la majorité, et jamais montrés au public. Voici quatre choses qu’ils nous apprennent sur la célèbre biscuiterie.

LU, comme les époux Lefèvre et Utile

Partons du début : avant de devenir la marque préférée de beaucoup d’enfants dans le monde entier, LU est d’abord une histoire de famille. En 1845, Jean-Romain Lefèvre, à peine 20 ans, rejoint son frère biscuitier à Nancy pour apprendre le métier. C’est là qu’il rencontre Pauline-Isabelle Utile, avec qui il se marie à Nantes en 1850 et crée sa pâtisserie.

En 1882, leur fils, Louis Lefèvre-Utile, décide de transformer le commerce en une usine plus moderne. « C’est une des rares entreprises qui porte le nom de Madame et Monsieur », note Bertrand Guillet, directeur du château des ducs.

Deux tours symboles du pouvoir

L’entreprise s’installe dans une ancienne filature le long de la Loire, en face du château. « En écho au monument, Lefevre-Utile va vouloir construire deux grandes tours [il n’en reste qu’une aujourd’hui], raconte Bertrand Guillet. L’objectif était de véhiculer l’image d’une entreprise très innovante, ce qu’elle était. De montrer que c’était là où se concentrait le pouvoir industriel. » Au château, photos d’archives et reconstitution des bureaux du quai Baco sont visibles. Un peu plus loin, on découvre les moules et carnets de recettes du petit beurre, premier biscuit créé en 1886. Un authentique moule de la Paille d’Or, inventée en 1905, est également exposé.

Plutôt que d’importer les gâteaux, Louis Lefevre-Utile décide de développer la gamme : gaufrette vanille, Petit écolier… en quelques années, une centaine de références sont créées. En 1913, pas moins de 1.200 ouvriers produisent 20 tonnes de biscuits par jour.

LU invente la boîte, et pas n’importe laquelle

Au début, les biscuits sont vendus en vrac, dans la boutique de la rue Boileau à Nantes (d’ailleurs très joliment reconstituée dans l’expo). Mais LU va aussi innover en matière de communication, de conditionnement pour le transport et de packaging. Une grande partie de l’expo est dédiée aux premières boîtes en carton, vite remplacées par des contenants en fer-blanc, toujours très bien décorées. « Il avait compris qu’avec ces belles boîtes illustrées, il allait séduire la clientèle, explique Bertrand Guillet. D’une boîte simple on passe à la boîte objet. »

Pour s’inscrire dans son époque, LU signe des collaborations avec de nombreux artistes, dont Alfons Mucha, à l’origine des illustrations les plus emblématiques. Moins joli mais plus pratique pour conserver la marchandise, cet emballage constitué de feuille d’alu sur laquelle une mousseline de papier est collée est aussi une invention de LU.

L'actuel logo LU a été dessiné en 1957 par Raymond Loewy - J. Urbach/ 20 Minutes

Le même designer que celui de la bouteille de Coca

Après la guerre, la publicité prend une place encore plus importante. Et en 1957, LU décide de revoir son image de marque en s’entourant de l’un des plus célèbres designers de l’époque Raymond Loewy, créateur du logo Shell ou de la bouteille de Coca-Cola. Les deux lettres blanches sur fond rouge sont créées.

« L’entreprise va alors prendre une nouvelle dimension et s’éloigner des principes instaurés et développés par Louis Lefèvre-Utile, explique un panneau. Une autre histoire va dorénavant s’écrire ». Racheté par Danone, LU est désormais propriété du groupe Mondelez.

LU, un siècle d’innovation. Visible jusqu’au 3 janvier 2021 au château des ducs à Nantes. Plein tarif : 8 euros.