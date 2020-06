SURPRISE Le groupe de rap PNL et la plateforme de streaming Netflix ont chacun diffusé leurs logos respectifs, sans plus d’information

C’est ce qui s’appelle savoir entretenir le mystère. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, les comptes du groupe de rap PNL et de la plateforme de streaming Netflix ont chacun diffusé leurs logos respectifs, sans plus d’information. S’agit-il d’un teasing pour un documentaire à venir?

En mars le duo avait publié (par mégarde?) un extrait du morceau « Ladif » sur Youtube et Spotify, diffusé par un compte suspendu depuis. Dans les informations accompagnant la vidéo, les deux frères des Tarterêts avaient laissé un indice sur une probable date pour ce titre : « Released on : 2020-03-20 », c'est-à-dire une sortie le 20 mars 2020. On sait ce qui est arrivé depuis: le confinement a été prononcé le 16 mars.

PNL doit se produire en concert en février dans de nombreuses villes en France.