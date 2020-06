George RR Martin, en 2014, sur un trône (mais pas de fer) — Tolga Akmen/REX/REX/SIPA

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les 80 % (voire les 90 %) de fans de Game of Thrones qui n’ont pas aimé la fin de la série. Sur son blog, George R.R. Martin a confirmé qu’il avait fait des progrès réguliers ces derniers mois quant à l’écriture de The Winds of Winter, le sixième tome de la saga, notamment grâce au confinement qu’il passe dans les montagnes.

« Je passe de longues heures chaque jour sur The Winds of Winter, et je progresse constamment, a-t-il écrit. J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours, et un autre la semaine précédente. Mais non, cela ne veut pas dire que le livre sera fini demain ou publié la semaine prochaine. Cela va être un énorme livre et il y a encore du chemin à faire. »

Cela fait plusieurs années que George R.R. Martin travaille sur ce sixième tome, le dernier opus du Trône de Fer ayant été publié en 2011 dans sa version originale. Alors qu’il devait se rendre au CoNZealand, sa visite a été annulée à cause du coronavirus. « Je pourrai toujours visiter Wellington l’année prochaine quand, je l’espère, le Covid-19 et The Winds of Winter seront terminés », a-t-il dévoilé sur son blog. Alors, ce sixième tome, est-ce que ce sera (enfin) pour 2021 ?