Tout est bien qui finit bien. Fort Boyard revient pour une 31e saison le 11 juillet sur France 2, selon un communiqué diffusé ce mardi. Début juin, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission, avait pourtant fait part de ses inquiétudes sur Europe 1, alors que le tournage devait démarrer le 11 juin.

« Je suis inquiète, avait lancé la productrice. C’est un monument à la fois au sens figuré et littéral. Ce monument est en péril. Je pars normalement dans huit jours pour commencer les tournages et actuellement il n’y a aucune assurance. Elles ont décidé de ne pas nous assurer. »

Tournée en un temps record

Alexia Laroche-Joubert avait expliqué que des millions d’euros étaient en jeu, alors que la menace d’une interruption de tournage planait au-dessus de sa tête à cause du coronavirus. « ALP [la société de production] peut mettre la clef sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard », s’était-elle alarmée. Finalement, la chaîne diffusera le 11 juillet la nouvelle édition, tournée en un temps record.

L’équipe composée de Camille Cerf, Claude Dartois, Clémence Botino, Booder et Tom Leeb sera la première à se lancer dans l’aventure un peu modifiée en raison des règles sanitaire. Les équipes passent à cinq (au lieu de six), elles resteront devant la salle du trésor au lieu de sillonner les couloirs et certaines épreuves ont été abandonnées. L’équipe jouera pour l’association « Les bonnes fées », qui « vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées », précise France 2.