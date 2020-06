Jean-Marie-Bigard a soutenu la liste du forain Marcel Campion aux municipales de Paris — GUERICOLAS/Marlyse pres/SIPA

Jean-Marie Bigard ou l’art du teasing. Le voilà à nouveau en course pour la présidentielle 2022, après avoir fait marche arrière il y a quelques jours dans une interview à Society. Lors de son spectacle diffusé en streaming samedi soir en direct de l’Apollo Théâtre et ponctué de blagues salaces et misogynes, il est revenu sur ses ambitions politiques.

« J’ai entendu dire que j’allais jeter l’éponge. Pas du tout, je suis ravi de faire peur à cette bande d’enc…, relayait Le Parisien ce dimanche. Etre l’épouvantail de tous ces connards, ça me plaît énormément. C’est bien, non, d’avoir quelqu’un qui parle simplement, avec son cœur, non ? Je suis un peu vulgaire, mais on comprend ce que je dis. Je vais aller demander aux maires s’ils veulent bien me donner les 5.000 signatures et on verra. »

L’humoriste avait indiqué fin mai sur BFMTV qu’il pourrait être « intéressé » par une candidature à la présidentielle de 2022 pour « représenter le peuple » hors des partis politiques. Il semblait ensuite s’être ravisé… mais non.