Les aventuriers de « Koh-Lanta » pendant une épreuve de « L'île des héros » — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Vous rêvez de faire l’épreuve des poteaux mais vous n’aimez pas les petites bêtes ? Vous voulez tout donner sur le parcours du combattant, mais les stratégies, ce n’est pas fait pour vous ? Les équipes de Koh-Lanta ont une solution pour vous, et elle tient dans une seule main ! L’éditeur français Microids a annoncé vendredi que le jeu de TF1 sera prochainement adapté en jeu vidéo, suite à un accord d’édition avec Adventure Line Productions, la production de l’émission.

Peu d’indices ont fuité sur cette déclinaison, si ce n’est qu’il s’agit d’un « jeu vidéo d’aventure » dans lequel le héros incarnera un naufragé qui devra affronter ses adversaires sur les épreuves de Koh-Lanta. « Représentation fidèle de l’émission et de ses règles », le jeu promet donc de revivre les mythiques épreuves d’immunité et de confort, ainsi que la vie quotidienne sur le camp.

La suite d’une longue série

« Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble, a réagi Alexia Laroche-Joubert, présidente d’Adventure Line Productions, dans un communiqué. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme. »

Ce n’est pas la première fois que l’émission de TF1 est déclinée en jeu. Plusieurs adaptations du programme sont sorties entre 2008 et 2014 sur Nintendo DS, Wii et iOS. En vingt ans, de multiples jeux de société au nom de Koh-Lanta ont également garni les rayons des magasins de jouets, dont le dernier date de 2018.