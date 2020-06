IT'S IN THE GAME Des annonces qui ne bousculent pas l’industrie mais préparent la « next gen »

Devenez pilote de X-Wing avec «Star Wars : Squadrons», à la rentrée sur consoles et même en réalité virtuelle — EA

En l'absence d'E3 cette année, les éditeurs et constructeurs se sont rabattus vers des conférences virtuelles. Après Sony et sa PS5, c’était au tour dans la nuit d’Electronic Arts de dévoiler ses prochains jeux lors d’un EA Play Live.

Jeu le plus vendu chaque année, FIFA était bien sûr attendue, et son édition 2021 doit sortir le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, puis Stadia. L’éditeur promet également que les joueurs verront la différence s’ils jouent au jeu (l’upgrade sera gratuit) sur les futures PS5 et Xbox Series X, avec « temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes ». Pareil pour la simulation de football américain Madden NFL 21.

Ressentez le niveau supérieur 🎮⚽️!#FIFA21 arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X ➡️ https://t.co/2dLIni2HgK pic.twitter.com/rwy7drTt4N — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) June 18, 2020

Un nouveau jeu « Star Wars »

Déjà annoncé il y a quelques jours, le prochain jeu Star Wars, après Jedi Fallen Order, sera une simulation de vol, comme les séries X-Wing, Rogue Squadron et Starfighter. En vue subjective (et même en VR), il promet des combats spatiaux et multijoueurs à cinq contre cinq. Il sera disponible le 2 octobre sur les plates-formes habituelles.

Découvrez l'expérience ultime de pilote dans #StarWarsSquadrons ! Sortie du jeu le 2 octobre sur PS4, entièrement compatible PlayStation VR.



Regardez la toute nouvelle vidéo de gameplay ⤵️ pic.twitter.com/I6PgZJl4b0 — PlayStation France (@PlayStationFR) June 19, 2020

Du côté des « petits » studios, EA a annoncé trois projets, trois EA Originals, avec le jeu de lance-roquettes (!) Rocket Arena, le jeu d’action et de coopération It Takes Two par les créateurs d’A Way Out, et le jeu d’aventure fantastique Lost in Random. L’éditeur a aussi répondu aux attentes des fans avec le retour prochain de Skate, célèbre jeu de skateboard.