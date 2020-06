La musique battra-elle son plein dimanche? — LUDOVIC MARIN / AFP

Qu’on le veuille ou non, la Fête de la musique aura bien lieu dimanche 21 juin.

Peut-on (et veut-on) célébrer la musique à l’heure des gestes barrières et de la distanciation sociale ?

« 20 Minutes » a sondé ses lecteurs pour savoir s’ils étaient prêts à accueillir cette fête de la musique aux temps du coronavirus.

Et si on faisait la java pour oublier ? Dimanche, les Français et les Françaises seront invitées à célébrer la Fête de la musique comme il se doit, comme chaque année depuis près de 40 ans. Sauf que voilà, même si le ministère de la Culture a décidé de ne pas renoncer à ces réjouissances estivales, le coronavirus est passé par là. Et a laissé des traces.

Entre la crainte de choper le virus, la peur des rassemblements, la difficulté de boire un coup avec un masque, sans oublier l’angoisse de perdre son job et l’incertitude de la vie, est-il possible de célébrer la musique cette année ? Covid-19, gestes barrière et fiesta font-ils bon ménage ?

Entre craintes et boycott

Pour Carla, 26 ans, qui a répondu à un appel à contributions de 20 Minutes, l’organisation de cette fête « n’est pas raisonnable » : « La distanciation n’est pas possible, les trois quarts des bars à l’heure actuelle ne respectent pas les règles donc je ne vois pas comment celles-ci peuvent être respectées lors de rassemblements comme celui-ci. ».

Des appréhensions partagées par Geneviève, une lectrice sexagénaire. « Je ne m’y rendrai pas cette année (en qualité de spectatrice comme les autres années), affirme-t-elle. Lorsque je vois que dans les magasins aujourd’hui les gens ne portent plus de masque, je me suis fait insulter parce que j’en portais un ! On m’a dit que de toute façon j’étais ridicule, [que@si l’on doit être malade, on le sera ! D’autre part des cas de Covid-19 sont réapparus dans ma région, je ne prendrai pas de risque, d’autant plus que je suis diabétique, asthmatique, etc. »

En dehors du risque sanitaire encouru, d'autres préoccupations inquiètent nos lecteurs. Loïc, musicien de 43 ans, évoque notamment la morosité du climat. Guitariste et chanteur dans deux groupes, il devait jouer ce week-end à Cergy-Pontoise, avant que l’association organisatrice annule, soumise à trop de contraintes. « Pas de Fête de la musique 2020 pour moi, comme pour beaucoup d’autres. (...) Vu le peu de cas qu’il a été fait du sort des musiciens durant cette crise, ce n’est pas une mauvaise chose que nous ne nous produisions pas bénévolement alors que notre avenir professionnel est des plus incertains », explique-t-il en évoquant une «certaine forme de boycott, histoire de rappeler à cette société ce que serait un monde sans musique… Même si j’en suis triste, je pense qu’il ne faut pas participer à la Fête de la musique cette année, et je ne le ferai donc pas. »

Fêtons la musique coûte que coûte

D’autres musiciens ne se priveront pas de la célébrer, profitant d’une certaine émulation née lors les mois précédents. « Pendant le confinement, nous avons joué sur le toit de notre maison et les voisins ont apprécié. Nous avons décidé cette fois-ci de descendre et de jouer pour le quartier, dans la rue, dans le cadre de la Fête de la musique et en essayant de respecter les distances de sécurité », explique le duo rochelais Gospalaga, chant/guitare/ukulélé/maracas. Et pas besoin d'autorisation pour le groupe, dimanche ils joueront devant leur maison en ouvrant le portail, avec « quelques palettes en quise de scène ».

Côté spectateurs et mélomanes, certains ne rateraient l’occasion pour rien au monde. C’est le cas de Kelvin, 18 ans : « Avec un ami nous faisons le déplacement de Bretagne jusqu'à Paris pour aller voir le concert à l’AccorArena [Tous ensemble pour la musique ! En public !, diffusé vendredi soir en direct sur France 2]. Le seul concert de l’été, comment pouvions-nous le louper ? »

« Déjà, en temps normal, la Fête de la musique est importante localement pour moi, mais là je me suis dit que je devais la fêter sur Paris », explique Kelvin. Et quid des mesures sanitaires ? « La distanciation était respectée, précise-t-il. Nous étions répartis de cette manière: deux sièges assis et un vide. Pour ma part je trouvais cela bien fait et je n’ai pas ressenti de stress ou de peur car tout le monde portait un masque. »

Et pourquoi pas un petit concert entre potes ?

Dans la team « fêtards », certains ont même décidé de voir les choses en grand. Et c’est ainsi que Johann, un habitant du 91, âgé de 28 ans, a tout simplement décidé d’organiser un mini-festival (tant qu’à faire). « C’est la première fois que j’organise un concert et la première fois que j’organise quelque chose pour la Fête de la musique d’ailleurs, avance-t-il. Normalement je sors et je ne joue même pas. »

L’idée lui est venue début mars, bien avant le confinement, et a séduit nombre de ses amis, notamment celles et ceux enfermés pendant des semaines à Paris. « Au final ce sont les gens qui se sont le plus chauffés. Tous mes copains parisiens par exemple, un plan dans un jardin, en plein air pour écouter de la musique, en période de déconfinement, ça leur va très bien. En fait je vais réussir à avoir des gens qui d’habitude ont dû mal à se déplacer ! »

C’est ainsi que la « fête de la zik chez Jojo » accueillera une trentaine de proches de 14 h à 22 h dimanche, dans un cadre privé bien évidemment. Pour l’occasion, l’organisateur a même loué une scène où se succéderont quatre groupes aux styles différents, tous des amis de Jojo. La joie de se retrouver n’empêchera pas d’être vigilant.

Après s’être posé la question d’annuler ou pas, Johann a décidé de maintenir les festivités en instaurant plusieurs règles : pas de nourriture pour éviter les contacts, des gobelets individuels et nominatifs et interdiction aux personnes de plus de 50 ans (plus vulnérables au virus), de se joindre à la fête.

De même, il a pris le soin de disposer du gel hydroalcoolique un peu partout, et des pancartes de signalisation pour respecter des mesures de distanciation sociale. « On va essayer de faire quelque chose de carré sanitairement parlant », affirme-t-il. Comme quoi, rien n’arrêtera la musique.