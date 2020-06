TOP OF THE TOPS La première artiste est Céline Dion, en neuvième position

Jean-Jacques Goldman, le 20 juillet 2014 à la 20e edition des Vendanges du Cœur a Ouveillan dans l'Aude. — GAILLARD NICOLAS/APERCU/SIPA

Depuis trois ans, le site de musique RIFFX du Crédit Mutuel propose son baromètre des 100 artistes préférés des Français, réalisé par l’institut de sondage YouGov, et depuis trois ans, c’est la même chanson, enfin le même chanteur : Jean-Jacques Goldman. Avec 33 % des votes, il s’impose à nouveau depuis sa retraite musicale, devant Indochine (23 %) et Francis Cabrel (21 %), Soprano (20 %) et Stromae (19 %). La première femme, Céline Dion avec 17 % des votes, n’arrive que 9e d’un top majoritairement masculin, avec seulement un tiers de femmes, dont seules Angèle (14 %) et Mylène Farmer (12 %) dans le top 30.

Angèle chez les jeunes

Chez les jeunes, les 18-24 ans, Angèle récolte 35 % des votes devant DJ Snake (34 %) et le rappeur Nekfeu (34 %), alors que le top 3 des plus de 55 ans se compose de Jean-Jacques Goldman (39 %), Francis Cabrel (28 %) et Florent Pagny (27 %).

Comme le précise RIFFX by Crédit Mutuel, le sondage a été réalisé du 1er au 2 juin parmi un panel de 1.006 personnes représentatives de la population française (18 ans et plus).