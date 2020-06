L'acteur Danny Masterson — WENN

Lors de la vague #MeToo, fin 2017, cinq femmes l’avaient accusé. Mercredi, l’acteur Danny Masterson, des séries That '70s Show et The Ranch, a été inculpé pour trois viols qu’il est accusé d’avoir commis entre 2001 et 2003. La procureur de Los Angeles, Jackie Lacey, précise qu’il y a prescription pour une quatrième accusation, et qu’il n’y avait « pas assez de preuves » pour une cinquième. Les faits sont passibles au maximum de 45 ans de prison.

Danny Masterson est accusé d’avoir violé une femme de 28 ans en 2001, puis deux autres, âgées de 28 et 23 ans, en 2003. Pour la dernière, les faits se seraient déroulés, selon l’acte d’accusation, chez lui, dans les collines d’Hollywood. Masterson incarnait alors Steven Hyde dans That '70s Show, une série à succès qui est restée huit ans à l’écran, entre 1998 et 2006.

L’acteur a retrouvé Ashton Kutcher dans la série de Netflix The Ranch. Lorsque les accusations contre lui ont émergé, Netflix s’était retrouvé sous pression et l’avait finalement limogé. La série s’est arrêtée en janvier dernier après quatre saisons. Masterson comparaîtra devant le juge le 18 septembre prochain.