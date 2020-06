VOUS TEMOIGNEZ Coronavirus et gestes barrière obligent, le 21 juin 2020 aura une saveur très particulière

La fête de la musique au Palais de l'Elysée en 2019. — Lewis JOLY / POOL / AFP

Fête de la musique et gestes barrière feront-ils bon ménage ? Le 21 juin, comme chaque 21 juin depuis près de 40 ans, les Français et les Françaises seront invitées à célébrer la musique. Mais voilà, cette année, le coronavirus est passé par là, et il risque fortement de bouleverser ces réjouissances estivales.

Si le ministère de la Culture a assuré la tenue de l’événement, ce ne sera pas sans conditions. « Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public », indique-t-il, « dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques (sans) créer d’attroupement à proximité ». Mais peut-on vraiment faire la fête sans lâcher-prise et en étant extrêmement vigilants ? Et surtout, le veut-on vraiment ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Comptez-vous fêter la musique cette année ou pensez-vous que la fête va être gâchée ? Chanteurs et musiciens, allez-vous renoncer ou allez-vous y prendre différemment ? Si vous y assistez, allez-vous prendre des mesures particulières, comme privilégier les endroits en plein air et des petits rassemblements familiaux ? Enfin, n’est-ce finalement pas un bon prétexte pour arrêter de massacrer le répertoire de Nirvana ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci !