Jane Levy, entourée de John Clarence Stewart et Skylar Astin dans Zoey et son incroyable playlist. — Sergei Bachlakov/NBC

Dans les jours qui ont suivi le déconfinement, la consommation de somnifères et de tranquillisants a grimpé significativement en France, comme l’a révélé un rapport de l’Agence du médicament (ANSM) et de l’Assurance maladie. Il faut dire que l’époque n’est que peu propice à la rigolade et que les sources d’angoisses et motifs d’inquiétude ne manquent pas. Mais plutôt que d’aller piocher dans l’armoire à pharmacie, picorer les contenus feel good sur les plateformes et sites de replays suffit parfois à remédier au vague à l’âme. Voici une petite sélection concoctée par 20 Minutes.

La musique adoucit les cœurs

Vous avez peut-être déjà une comédie musicale favorite ? Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de Rochefort ou Mamma Mia !, que vous n’hésitez pas à dégainer en cas de coup de mou ? Si vous voulez de l’inédit, la série Zoey et son incroyable playlist ( disponible sur MyCANAL) est faite pour vous.

Si l’héroïne n’est pas épargnée par les tracas et mauvaises nouvelles, elle a le don d’entendre les pensées des gens qui l’entourent. Les épisodes sont donc rythmés par ses rencontres avec des quidams dans la rue ou avec ses collègues charmants ou ambitieux… et qui prennent la forme de numéros chantés et dansés. Les chansons interprétées, dont les paroles commentant littéralement l’action, sont toutes connues, le plaisir éprouvé est décuplé !

Prendre soin de soi

Le confinement et le déconfinement vous ont plongé dans des abîmes d’introspection ? Vous faites le point sur votre vie, sur ce que vous avez ou non accompli et sur vos rêves semblant inaccessibles et vous êtes pris de vertige ? Pour peu que vous ayez la dent dure envers vous, il y a des chances pour que votre confiance en vous soit sérieusement écornée. Un petit tour sur Netflix et votre remède est tout trouvé. Il s’appelle Queer Eye.

Cette émission de coaching est un rayon de soleil, ou plutôt un arc-en-ciel car elle met en scène cinq gays, chacun spécialiste dans un domaine (mode, cuisine, coiffure…). Ils viennent en aide à des Américains aux profils variés mais qui ont en commun de devoir apprendre à se soucier un peu plus d’eux-mêmes et à restaurer leur estime de soi. Le concept ne s’use pas au fil des saisons – la cinquième vient d’être mise en ligne – et, surtout, au milieu des rires et des larmes, on en retire plusieurs conseils et mantras toujours bons à appliquer dans notre quotidien.

L’aventure en quelques clics

Vous êtes de celles ou ceux que Koh-Lanta a aidés à affronter la monotonie du confinement ? Depuis la fin de la diffusion de L’île des héros sur TF1, vous éprouvez une sensation de manque, vous qui aimiez tant vibrer devant les exploits de Claude et les stratégies d’Ahmad ? La perspective de retrouver une nouvelle saison de l’émission à la rentrée vous réconforte mais ne suffit pas ? La solution se trouve sur M6 Play. La plateforme a mis en ligne six saisons de Pékin Express, autre jeu d’aventure culte, qui comblera sans doute votre appétit de péripéties, de dépaysement et d’éliminations scandaleuses.

CULTE ! 😱Quand les candidats de Pékin Express se sont attaqués aux piments mexicains... 🔥#PekinExpress #LeCoffreMaudit à (re)voir sur 6play ▶️ https://t.co/GuvRp2EDVa pic.twitter.com/Ho7LUomW0H — 6play (@6play) April 30, 2020

Vous avez déjà suivi tous les épisodes au moment de leur diffusion ? Que cela ne vous arrête pas : replonger dans la saison 8, celle du « Passager mystère », ou 9, celle du « Coffre maudit », par exemple, c’est retrouver des candidats hauts en couleur – dont un certain nombre qu’on avait complètement oublié – et revivre des moments trépidants avec une pointe de nostalgie heureuse.

Du tourisme sans bouger de chez soi

Le confinement vous a donné des envies d’ailleurs ? Mais vos perspectives de dépaysement sont menues ? Pour changer de panorama sans quitter votre salon, rendez-vous sur Arte.tv qui a concocté une playlist « Voyager en Europe – Destinations de rêves à portée de main ».

Édifié au premier siècle de notre ère, le Colisée regorge encore de nombreux secrets. Réussirez-vous à en déchiffrer quelques-uns ? 😉 https://t.co/MNTx3TsVuD — ARTE (@ARTEfr) May 12, 2020

Soit une sélection de reportages invitant à une promenade par procuration sur le bassin d’Arcachon, à marcher « Sur les chemins de Saint-Jacques » ou encore à découvrir « Les secrets du Colisée » de Rome. Soit plusieurs heures de programmes pour les routards d’appartement.