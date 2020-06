Communiqué de l'Institut Lumière pour annoncer la mort de Colo Tavernier — CAPTURE / INSTITUT LUMIERE

La scénariste primée aux César Colo Tavernier, qui a écrit pour Claude Chabrol et Bertrand Tavernier, son ex-mari, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’un cancer, selon un communiqué de l’Institut Lumière.

D’origine irlandaise et franco-espagnole, Colo Tavernier O’Hagan a écrit pour le cinéma et la télévision et a remporté en 1985 le César de la meilleure adaptation pour Un dimanche à la campagne.

Une personnalité solaire

En 1995, L’Appât, dont elle a écrit le scénario, a remporté l’Ours d’or au Festival de Berlin. « La vie nous avait séparés mais je ressens un vide et un manque. Colo m’a formé, bousculé, fait grandir. Nous avons élevé ensemble Nils [Tavernier, comédien et réalisateur] et Tiffany (écrivaine) auxquels je pense ce matin », déclare Bertrand Tavernier, président de l’Institut Lumière, dans le communiqué.

« Je me souviens d’une personnalité solaire, pleine de caractère et de joie, attentive aux autres et farouchement indépendante. Comme scénariste, Colo choisissait toujours des histoires fortes, y mettait des choses très personnelles et en tirait toujours quelque chose de très universel », a salué de son côté Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière.