Abi et Pascal Obispo lors de la finale de «The Voice» 2020 — Lionel Guericolas / ITV / Bureau233

Un succès d’audience et un vainqueur pour The Voice. Abi, de la team de Pascal Obispo, a été désigné The Voice 2020 par le public ce samedi soir sur TF1. Il succède à Whitney, qui avait remporté la compétition musicale de la première chaîne l’année dernière. Elle est d’ailleurs venue interpréter son titre Ce que tu es. Abi remporte un contrat chez Universal Music et va enregistrer un album.

La grande finale de l’émission présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri a fait un véritable carton d’audience selon un communiqué de TF1 ce dimanche. Elle a réuni 3,9 millions de téléspectateurs (+ 500.000 téléspectateurs par rapport à la finale de 2019) et 18 % de PdA auprès de l’ensemble du public.

Les résultats en direct

Très largement en tête des audiences sur les cibles principales, le programme a réuni l’ensemble de la famille avec : 22 % de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans, 21 % de part d’audience auprès des 25 à 49 ans, 32 % de part d’audience auprès des 4 à 10 ans, 32 % de part d’audience auprès des 4 à 14 ans, 33 % de part d’audiences auprès des 15-24 ans.

Comme pour la demi-finale, les prestations ont été enregistrées mais les résultats ont été donnés en direct.