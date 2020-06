Sony dévoile le design de la Playstation 5 et ses premiers jeux

Découvrez le design de la Playstation 5 et ses premiers jeux — 20 Minutes

Sony répond à Microsoft. Le constructeur japonais a dévoilé le design de la Playstation 5, jeudi… mais pas son prix ni sa date de lancement. On a découvert une console en noir et blanc au design très clivant, qui sera disponible fin 2020 en deux versions, avec et sans lecteur disque. Le modèle « Digital Edition » sera réservé aux jeux dématérialisés à télécharger.

Pour le reste, on connaissait déjà la nouvelle manette sans fil DualSense. Côté accessoires, Sony proposera un casque-micro à réduction de bruit supportant l’audio en 3D, une double caméra HD et une mini-télécommande avec micro intégré s’inspirant de l’Apple TV pour une navigation simplifiée quand on regarde la télé.

25 jeux dévoilés

Comme pour la Xbox series X, il faut se rendre à l’évidence : l’écart graphique entre la génération intermédiaire (PS4 Pro) et la PS5 est plus une évolution qu’une révolution. Horizon II : Forbidden West est sans doute le seul jeu montré jeudi à pouvoir revendiquer fièrement l’étiquette de next gen, avec des décors à tomber.

Sans surprise, Sony mise sur ses blockbusters, avec Gran Turismo 7 et Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Ratchet et Clank font leur grand retour dans Ratchet & Clank : Rift Apart, et Sackboy se prend pour Mario dans sa Big Adventure. Les masochistes se feront mal avec le remake du classique Demon’s Souls.

Du côté des éditeurs tiers, Capcom s’inspire de M. Night Shyamalan avec un Resident Evil Village dérangeant à souhait. Les Frenchies d’Arkane Lyon (Dishonored) s’éclatent avec Deathloop, un jeu d’action explosif mettant en scène deux assassins rivaux. Et Square Enix n’a pas l’air très avancé avec son Project Athia. Ajoutez la nostalgie d’Oddworld Soulstorm, l’aventure animée Goodbye Volcano High qui rappelle Life is Strange et puis l’adorable chat d’Annapurna Interactive dans Stray, et on commence à voir une line-up respectable. Mais ne rêvons pas, plus de la moitié de ces titres ne sortiront pas avant 2021 ou 2022.