« Anissa » de Wejdene est-il le futur « tube de l'été » ?

Wejdene cartonne avec « Anissa ». — Capture d'écran YouTube

L’année 2020 ne sera définitivement jamais une année comme une autre, mais elle aura peut-être tout de même son tube de l’été. C’est en tout cas ce que présage le phénomène Wejdene. Fin mai, Anissa, le clip d’une parfaite inconnue (ou presque), est mis en ligne sur YouTube. A ce jour, la vidéo compte déjà plus de sept millions de vues.

Si tout va plus rapidement à l’heure des réseaux sociaux, il faut reconnaître que Wejdene frappe fort et vite. Les raisons du succès ? Un challenge Tik Tok, une histoire de tromperie (et de caleçons sales), et une bonne lampée d’autodérision.

Une histoire de cousines

La chanson Anissa, c’est l’histoire d’une fille, Wejdene, dont on ne connaîtra probablement jamais l’âge puisqu’elle ne veut pas le donner. Peut-être a-t-elle 20 ans ? Peut-être en a-t-elle 55 ? On ne sait pas… Bref, Wejdene est une jeune chanteuse originaire de La Courneuve qui a déjà sorti deux titres, J’attends en décembre dernier, et J’peux dead en février, dans lequel on comprend qu’elle n’est plus avec son mec mais en fait elle regrette. Mais la grande question c’est : est-ce le même garçon que dans Anissa ?

Car dans cette chanson aux sonorités R’n’B qui cartonne, elle largue un type à l’hygiène douteuse (on y reviendra plus tard), qui l’a trompée avec une nana (qui s’appelle Anissa). « Nous deux c’est terminé », dit-elle au type. Et qui est Anissa ? La cousine de Wejdene. « C’est ma vraie cousine, a-t-elle expliqué en riant au Parisien. Je ne lui parle plus depuis que j’ai découvert que mon ex-copain m’a trompée avec elle. Je ne sais pas si elle l’a entendue. Si c’est le cas, tant mieux. »

Toujours est-il que la chanson a connu un succès phénoménal sur Tik Tok, où les usagers se sont amusés à faire des chorégraphies sur les paroles de Wejdene. Un challenge qui a été relayé plus de 100.000 fois par près de 900.000 utilisateurs du réseau social, et donné un sacré coup de boost à Anissa.

«Tu hors de ma vue »

Pourquoi un tel succès ? Probablement parce que les internautes apprécient la franchise de Wejdene, mais aussi le caractère un peu WTF de la chanson et sa façon bien à elle de nous raconter son histoire. « Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue / Tu n’as pas de principes, j’te jure sur ma vie / Me tromper avec ma cousine, mais t’as pas de valeurs », chante-t-elle notamment. Déjà, au-delà de l’histoire avec la cousine qui est carrément limite, Wejdene n’aurait jamais dû tolérer les caleçons sales. Personne ne mérite ça. Et on a envie de lui dire, tant pis pour sa cousine qui se retrouve avec un type qui sent le sous-bois.

Certains auront remarqué quelques problèmes de syntaxe : « Tu hors de ma vue ». Eh bien sachez que Wejdene s’en moque, et préfère même en rire. « Et le côté décalé, avec la journaliste du clip qui me dit que je ne parle pas français, c’est volontaire. C’est ma façon d’anticiper les critiques !, explique-t-elle. La chanteuse a dû tirer les leçons d’Aya Nakamura (à qui elle est déjà comparée), qui a passé les six premiers mois après le succès Djadja, à devoir se justifier de prendre des libertés avec la langue française. Mauvaise nouvelle pour les rageux, le « tu hors de ma vue » est déjà un classique, et risque de résonner tout l’été dans les mariages (en petit comité) et les discothèques (si elles rouvrent un jour).

Paroles entêtantes, leçon de vie (méfiez-vous de vos cousins et cousines), et sens de l’humour, Wejdene coche pas mal de cases pour s’assurer un beau succès. Preuve ultime du potentiel de la chanteuse ? Jul lui-même a craqué pour Anissa en postant une partie du clip dans une story Insta. Certains caressent déjà l’espoir d’un feat entre les deux artistes… Qui sera lui aussi un tube de l’été ? Affaire à suivre.