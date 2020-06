(Illustration) Des festivaliers arrivent au Festival Coachella quelques minutes après l'ouverture des portes de l'Empire Polo Club, le dimanche 21 avril 2019 à Indio, en Californie. — Amy Harris/AP/SIPA

Les festivaliers devront attendre 2021. Le Coachella Valley Music et Arts Festival et le Stagecoach Country Music Festival, qui avaient été initialement reportés d’avril à octobre en raison de l’épidémie de coronavirus, ont été officiellement annulés en raison d’inquiétudes concernant une possible nouvelle vague de cas de Covid-19, ont annoncé mercredi les responsables du comté de Riverside en Californie (Etats-Unis).

« Je suis préoccupé par les indications selon lesquelles le Covid-19 pourrait s’aggraver à l’automne », a déclaré le responsable de la santé publique du comté de Riverside, Cameron Kaiser, qui a signé mercredi l’ordre d’annulation de ces deux événements très populaires, rapporte le magazine américain People.

« Ma priorité absolue est la santé de la communauté »

La tenue de Coachella et Stagecoach relève du « stade 4 » selon la classification du gouverneur de l’Etat de Californie, Gavin Newsom, et « nécessiterait des traitements ou un vaccin ».

« Ces décisions ne sont pas prises à la légère en sachant que de nombreuses personnes seront touchées. Ma priorité absolue est la santé de la communauté », a ajouté Cameron Kaiser.

Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean, étaient parmi les têtes d’affiche de Coachella. Côté français, la chanteuse Aya Nakamura et le groupe Impératrice et le DJ français Madeon devaient également se produire sur la scène du célèbre festival californien.