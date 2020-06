L'Orchestre national de Lyon a livré un concert solidaire dans un Ehpad du 7e arrondissement mardi. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Privé de concert à l’Auditorium depuis trois mois, l’Orchestre national de Lyon a lancé mardi une série de concerts solidaires dans des établissements accueillant des personnes âgées.

« 20 Minutes » s’est donc rendu dans l’Ehpad les Girondines (Lyon 7e), durement touché par la crise du Covid-19, où une trentaine de résidents ont apprécié cette initiative insolite.

« Vous êtes sûre que vous ne voulez pas vous rasseoir dans votre fauteuil ? » Directrice de l’Ehpad les Girondines (74 résidents) à Lyon 7e, Pascale Malterre n’en revenait pas mardi après-midi. Pendant près d’une heure de concert proposé dans son établissement par un quintette à cordes de l’Orchestre national de Lyon, Raymonde a dansé, chanté et applaudi les musiciens rhodaniens.

« Elle me fait un peu peur car elle ne tient habituellement pas sur ses jambes et qu’elle passe tout son temps dans son fauteuil roulant, confie Pascale Malterre. Je ne l’ai jamais vue rire ainsi, comme quoi la musique nous porte vraiment. » Au milieu de la trentaine de spectateurs assistant à cette prestation insolite, Raymonde, la mamie groupie, a répété à l’envi « Je suis une dingue » en vibrant pour les célèbres airs de Mozart, Tchaïkovski, Bach et Bizet.

« Ça fait un bien fou à tout le monde »

« C’est un magnifique moment, savoure plus discrètement Jean-Paul (79 ans). Je vais beaucoup repenser à ce concert inattendu dans les prochains jours et je vais tenter de retrouver mes cassettes de Vivaldi. » « La musique n’a jamais sauvé des gens mais on constate bien aujourd’hui le bonheur et l’apaisement qu’elle peut apporter », explique le violoniste Yves Chalamon. Celui-ci était ému mardi en songeant à Manu Dibango, avec qui il avait joué lors de Jazz à Vienne l’an passé, et qui est depuis décédé du Covid-19.

Aux Girondines, la pandémie de coronavirus a causé sept décès de résidents et a touché 12 salariés de l’Ehpad. Là-bas, le déconfinement n’est guère effectif puisque les visites de proches des personnes âgées ne peuvent s’effectuer que dans le jardin. « C’est pourquoi ça fait un bien fou à tout le monde, après une telle période, d’enfin pouvoir se poser devant un tel spectacle, constate Pascale Malterre. Je sens que les résidents présents sont très attentifs et qu’ils se laissent tous imprégner à leur façon par la musique. Pour beaucoup, ça leur remémore des souvenirs partagés avec des proches. »

Habituée à son fauteuil roulant, Raymonde a passé tout le concert debout mardi. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« On peut toucher l’âme de tous ces gens »

La pluie a eu raison mardi de l’idée initiale des musiciens de l’ONL de jouer dans le jardin de cet Ehpad, forçant donc le quintette à porter un masque pour son premier concert avec du public depuis trois mois. « Bien sûr, il y a des petits soucis de respiration et de la buée sur les lunettes, mais sortir de la plus longue période de ma vie sans concert est un moment fort », insiste Yves Chalamon. Quasiment une heure tout en spontanéité partagée jusqu’à des câlins masqués entre les musiciens et l’incontournable Raymonde.

La contrebassiste Marta Sanchez faisait partie des cinq musiciens ayant joué à l'Ehpad les Girondines (Lyon 7e) mardi. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Pour nous qui sommes habitués à avoir trois concerts par semaine dans de grandes salles, c’est génial de se retrouver aussi proche des spectateurs. On peut toucher l’âme de tous ces gens et même deviner un petit sourire derrière chaque masque », apprécie la contrebassiste Marta Sanchez. Après avoir été très actif virtuellement durant le confinement, l’ONL voit donc une vingtaine de ses musiciens mobilisés cet été. Ils participeront à des concerts solidaires dans plusieurs établissements lyonnais accueillant des personnes âgées. Ils croisent les doigts pour que la date du 17 septembre soit synonyme de véritable reprise à l’Auditorium (2.200 places). Mais en attendant, ces « évasions » insolites ne comblent pas que les résidents d’Ehpad.