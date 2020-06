Bonnie Pointer, fondatrice du groupe disco Pointer Sisters, est morte

Bonnie Pointer en concert en 1980. — Lynn McAfee/REX/SIPA

Elle a connu son heure de gloire lors de la vague disco des années 1970. Bonnie Pointer, l’une des quatre sœurs fondatrices du groupe vocal américain Pointer Sisters, est décédée à l’âge de 69 ans, a annoncé la formation sur son site Internet et sur les réseaux sociaux.

Bonnie et ses sœurs Anita, Ruth et Jun ont commencé à chanter dans l’église de leur père, l’église de Dieu de West Oakland à Oakland, en Californie.

A ses débuts en 1969, le groupe se compose de June et Bonnie Pointer. Le duo se transforme en trio avec l’arrivée d’Anita, puis en quatuor en 1972 avec Ruth. Après quelques singles passés inaperçus chez Atlantic Records, elles rencontrent le succès dans les années 1970 avec Blue Thumb Records. C'est en tant que trio composé des trois sœurs June, Ruth et Anita, que le groupe connaît ses plus grands succès au début des années 1980, parmi leurs hits I’m So Excited et Jump (For My Love).

Bonnie Pointer a coécrit le tube country Fairytale avec sa sœur Anita, qui a valu au groupe son premier grammy du meilleur duo ou groupe country en 1975. La chanson sera reprise par Elvis Presley.

Bonnie Pointer quitte le groupe en 1978 pour se consacrer à une carrière en solo au succès modéré. Même en solo, elle fait largement appel à ses sœurs pour assurer les chœurs. Son plus grand succès a été Heaven Must Have Sent You de 1978, qui reste un classique du disco.