La romancière Anne Pauly remporte le prix du Livre Inter

Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître ! Anne Pauly est la lauréate du Prix du #LivreInter 2020 avec son premier roman, "Avant que j’oublie" ( éditions Verdier ) Elle y raconte son deuil à la mort de son père. Elle décrit la violence conjugale, l'alcoolisme et les sentiments partagés qu'elle éprouve à l'égard de cette figure paternelle. . Ce désir d'écrire, Anne Pauly l'a depuis l'enfance. Il y a quelques années, alors qu'elle travaille comme secrétaire de rédaction dans un magazine, elle décide de s'inscrire au master de création littéraire de Paris 8. Anne Pauly écrivait déjà mais ne s'était jamais lancée dans un projet au long court. . Pour intégrer ce master on lui demande un projet. Elle s'installe à sa table de travail et laisser aller sa plume. Ce seront les premières pages de "Avant que j'oublie". Il lui faudra quatre ans pour finir cette histoire de deuil parce qu'il fallait, dit-elle, "touner la page au sens propre". . Elle dit aussi, à propos de ce livre : "Je voulais parler du coté cocasse de la mort, parce que la vie continue alors que dans votre coeur quelqu'un vient de disparaitre et que c'est une déflagration" . Après plusieurs heures d'âpres débats, "Avant que j'oublie" a été désigné Prix du Livre Inter 2020 au 3e tour de scrutin par 17 voix. Pour en savoir plus 👉 bit.ly/LivreInter2020 #LivreInter2020 #ideeLecture #livre #litteraturefrançaise #litterature #editionsVerdier #lecture #lecturedumoment #passionlecture 📸 © Joël Saget / AFP