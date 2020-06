Antoni, Tan, Karamo, Bobby et Jonathan s'installent à Philadelphie pour la saison 5 de Queer Eye. — Ryan Collerd/Netflix

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 1er au 7 juin 2020

« Queer Eye » vaut toujours le coup d’œil

Les « Fab Five » – les cinq fantastiques – sont de retour depuis vendredi pour une cinquième saison sur Netflix. Le concept reste le même : Antoni, Bobby, Karamo, Tan et Jonathan continuent de prodiguer leurs conseils (bien-être, vestimentaires, culinaires, d’aménagement…) a des personnes qui, chacune à leur manière doit surmonter une épreuve personnelle.

Cette fois-ci, le quintette opère à Philadelphie, aidant, entre autres un pasteur gay, la propriétaire d’un salon de toilettage canin ou un papa divorcé dont la fille va se marier… Le résultat est toujours aussi feel good et agréable à regarder. Queer Eye est le parfait antidote en cas de coup de blues.

Une sélection #BlackLivesMatter sur arte.tv

Le hashtag #BlackLivesMatter («Les vies noires comptent ») est au cœur de l’actualité ces derniers jours. Il est le cri de ralliement, tout autour du monde des mouvements de protestation contre le racisme et les violences policières, en réaction, notamment, à la mort de l’Américain George Floyd. Alors que les Etats-Unis sont à un moment charnière de leur histoire, comme l’a affirmé à 20 Minutes Jim Bittermann, le correspondant de CNN à Paris, arte.tv propose, sur son site, une sélection de reportages et documentaires éclairant la question du racisme en Amérique. Parmi eux, Je ne suis pas votre nègre (également visible sous le titre de I Am Not Your Negro sur Netflix) retraçant l’histoire de la lutte pour les droits civiques, ou encore Un héros américain – L’histoire de Colin Kaepernick, star du foot américain, dont la carrière fut brisée par ses prises de position politiques.

« Des gens sont tués injustement et personne n'est tenu responsable ». Le joueur de football américain Colin Kaepernick a sacrifié sa carrière sportive pour dénoncer les violences policières dans son pays 🏈 https://t.co/oinn9yLStx pic.twitter.com/TAWZOWqEBl — ARTE (@ARTEfr) June 5, 2020

« Killing Eve » tire sa révérence (pour l’instant)

La troisième saison de Killing Eve (MyCanal) est loin d’avoir emballé les fans avec son intrigue qui, on l’admet, avait tendance à faire du surplace. Mais l’intérêt de la série ne réside-t-il pas simplement, quelle que soit l’histoire, dans le jeu du chat et de la souris auquel se livrent Eve et Villanelle ? Dans la tension érotique liant les deux femmes ? Et dans les frasques de la tueuse à gages givrée génialement campée par Jodie Comer ? L’épisode 8 final est en ligne depuis lundi, on ne l’a pas encore regardé, histoire de faire durer un peu le plaisir. Et on attend déjà la saison 4 !

Clap de fin pour la saison 3 de #KillingEve 💄💋

Alors, quel est le moment qui vous a le plus marqué ? — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) June 6, 2020

Se poiler avec Les Perruques de Thomas

Avec Creustel et Les Caractrères, Les Perruques de Thomas est l’un des comptes Instagram humoristiques qui a illuminé notre confinement. Il suffit d’une simple perruque à Thomas Poitevin pour entrer dans la peau d’un nouveau personnage, le temps d’une courte vidéo inspirée par le quotidien. Depuis le 11 mai, les différents protagonistes des vignettes comiques se déconfinent et font écho avec ce que l’on vit – ou non – depuis.

De Brice, le pharmacien zélé, à Sébastien, papa au foyer, en passant par Marie-Jo qui fait sa première terrasse… à chaque fois, le sketch fait mouche. Il n’est pas étonnant que l’artiste, tout comme les deux autres comptes cités plus haut, aient tapé dans l’œil de la télévision et se retrouvent désormais exposés dans Je t'aime, etc. sur France 2.