Nicole Garcia et la réalisatrice Maïwenn à l'anniversaire du Festival de Cannes en mai 2017 — JEAN MARC HAEDRICH/SIPA

Il va falloir retirer les satisfecits : non, le Festival de Cannes n’a pas plus de réalisatrices dans sa sélection (virtuelle, puisque le Festival n’aura pas lieu) cette année que l’année dernière, comme indiquait l’institution dans un communiqué le 2 juin, et comme 20 Minutes vous l’annonçait dans la foulée (Mea Culpa).

« Le nombre de réalisatrices figurant dans la Sélection manifeste une hausse plus significative : elles seront 16 réalisatrices à présenter un film contre 14 en 2019 », indiquait ce communiqué, la veille de la révélation de la sélection. Mais quand on compte le nombre de réalisatrices dans la liste communiquée le 3 juin, comme l’a fait Allo Ciné, on découvre 13 réalisatrices, et non pas 16.

Désistements

La raison donnée par le Festival, contacté par 20 Minutes, est la suivante : « Initialement, le texte de présentation de la Sélection qui a été diffusé mardi 2 juin faisait état de 16 réalisatrices sélectionnées. La Sélection dévoilée le mercredi 3 juin compte 13 réalisatrice. Trois réalisatrices ont fait le choix de repousser à 2021. Deux ont pris cette décision le 2 juin au soir, et une le 3 juin au matin. Dans l’intervalle donc, et c’est assez courant dans le processus cannois, la liste a évolué. »

Il y avait 14 réalisatrices en 2019, 11 en 2018, 12 en 2017, 9 en 2016 et 6 en 2015. La sélection cette année comporte donc plus de femmes qu’en 2018, mais moins qu’en 2019.