Extrait de l'affiche de l'émission. — Amazon

Amazon lance le 24 juin sa deuxième émission de divertissement où des personnalités comme José Garcia, Fianso ou Jonathan Cohen racontent des « histoires vraies » à des youtubeurs comme Cyprien ou Natoo.

Dans cette émission appelée True Story (6x24 minutes), José Garcia et Antoine de Caunes racontent notamment comment ils ont mutuellement bloqué leurs numéros de téléphone personnels en les révélant en public. Et Jonathan Cohen, l’interprète de « Serge le mytho », y raconte sa rencontre avec Mel Gibson. « On fait connaissance à l’hosto une veille de Noël, et le mec est là, hypra-heureux, il fait des blagues tout le temps, tout est stylé dans tous ses gestes », raconte-t-il.

« Made in France »

Tout en menant les interviews tour à tour, les youtubeurs du groupe Webedia Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito, mettent ces histoires en images, entourés d’acteurs. Julie Gayet, Olivier et Géraldine Nakache, Fianso et Zahia Dehar font aussi un tour sur le plateau de cette première saison de « True Story ».

La plateforme américaine étoffe ainsi son catalogue de programmes disponibles pour ses abonnés « Prime », qui outre de nombreuses séries compte déjà plusieurs émissions à travers le monde.

Après la comédie franco-allemande Deustsch-les-Landes, puis un premier divertissement destiné au public français, Love Island, un show de téléréalité lancé en mars et abrégé à cause de la crise du coronavirus, elle doit lancer d’autres programmes « made in France » comme les séries Voltaire, Mixte et Opérations Totems, et le jeu d’aventure The Missing One.