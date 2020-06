COME-BACK L’humoriste a vendu plus de 2.000 billets de son spectacle en ligne prévu pour le 20 juin

Jean-Marie Bigard lors de la Grande soiree de l'Humour Muet lors de l'inauguration du festival de l'Humour de Paris au theatre des Feux de la Rampe, le 25 octobre 2015. — SADAKA EDMOND/SIPA

Il n’y aura pas de public dans la salle, mais les spectateurs seront tout de même nombreux. Le 20 juin prochain, Jean-Marie Bigard se produira, en direct, sur la scène de l’Apollo à Paris, pour un spectacle inédit. « Ce confinement m’a beaucoup inspiré et j’ai décidé d’écrire un spectacle unique et inédit avec des blagues, des sketches et des confidences sur tout ce qui s’est passé », expliquait-il dans une vidéo sur sa page Facebook. L’humoriste a donc pris sa plume pour un spectacle qui devrait durer environ 45 minutes.

Vendus au prix de 10 euros, les billets trouvent preneur. Selon Le Parisien, plus de 2.000 places de son spectacle en streaming ont déjà été commandées. C’est l’équivalent d’une salle parisienne comme le Casino de Paris ou l’Olympia. « Les autres spectacles en live streaming attirent en moyenne 400 personnes », confie Philippe Delmas, directeur de l’Apollo, à nos confrères.

« The BIG Streaming », le nom de cette représentation, profite probablement de la forte actualité autour de Jean-Marie Bigard. Après ses coups de gueule à répétition publiés sur les réseaux sociaux, l’humoriste a reçu un coup de fil du président de la République. Quelques jours plus tard, sur l’antenne de BFMTV, il a annoncé être « intéressé » par une candidature à l’élection présidentielle de 2022. Sait-on jamais, peut-être que Jean-Marie Bigard fera de ce spectacle en streaming son premier meeting politique, d’autant plus que 20 fans pourront discuter avec l’artiste à la fin du spectacle.