L'Arc de Triomphe devrait bien être « empaqueté » en septembre 2021 — CRÉDITANDRE GROSSMANN / CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE - 2019 CHRISTO / AFP P

L’empaquetage de l'Arc de Triomphe devrait bien avoir lieu, malgré la mort du plasticien Christo, survenue dimanche. L’événement est programmé pour l’automne 2021, a-t-on assuré mardi au Centre des monuments nationaux (CMN) et auprès des responsables du projet. Le projet « se poursuit conformément aux vœux de l’artiste », a assuré à l’AFP le CMN qui gère ce monument, l’un des plus visités de Paris. En raison de la pandémie du coronavirus, l’empaquetage avait été reporté à la période du 18 septembre au 3 octobre 2021, soit un an exactement après les dates initialement prévues.

Le président du CMN Philippe Belaval a tweeté après la mort du plasticien d’origine bulgare : « Nous aurons bien sûr à cœur de réaliser ce projet pour rendre à cet artiste un peu de l’amour immense qu’il a voué à Paris ». Le Centre Pompidou, qui a été en lien étroit avec l’artiste d’origine bulgare et son entourage depuis les prémisses de ce projet, confirme aussi qu’il « devrait bien se faire à l’automne 2021. »

Un hommage à Christo au Centre Pompidou

« Le projet est maintenu pour septembre 2021 : son installation débutera le 15 juillet 2021 et son démontage sera achevé le 31 octobre 2021 », a précisé à l’AFP Laure Martin, présidente du projet « l’Arc de triomphe empaqueté » dont le neveu de Christo, Vladimir Yavachev, est par ailleurs le directeur.

Selon Mme Martin, « c’était le souhait exprimé par Christo, avant même la mort de son épouse Jeanne-Claude en 2009, que le projet soit réalisé s’ils devaient décéder avant ». Le maintien du projet « a été confirmé à M. Belaval par l’Elysée », a-t-elle ajouté.

Conçue comme l’avant-première au projet, l’exposition « Christo et Jeanne-Claude, Paris ! » que le Centre Pompidou devait inaugurer le 16 mars, au moment où le confinement avait déjà débuté, ouvrira le 1er juillet, en même temps que l’ensemble des espaces du musée national d’art moderne. Un hommage sera par ailleurs rendu par le Centre Pompidou à Christo.