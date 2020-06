Omar Sy, le 28 février 2020 au Festival de Berlin — David Heerde/REX/SIPA

Omar Sy a manifesté ce week-end en hommage à George Floyd, mort lors d’une interpellation à Minneapolis. L’acteur français a publié une photo sur son compte Instagram où on le voit, tenant en hauteur une grande pancarte sur laquelle est écrit : « I can’t breathe » [« Je ne peux pas respirer », les derniers mots de George Floyd].

« Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US, a-t-il écrit pour accompagner ce cliché. Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d’Adama Traore, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que JUSTICE soit enfin faite. »

Les manifestations contre les brutalités policières ont embrasé les Etats-Unis depuis près d’une semaine.