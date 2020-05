Guy Bedos sur la scène de l'Olympia en 2002. — HOUNSFIELD/SIPA

Même les meilleures blagues ont une fin. Guy Bedos est décédé ce jeudi à 85 ans. Son fils, Nicolas, l’a annoncé sur Instagram. Et ce, quelques jours après le décès de l’un de ses grands amis Jean-Loup Dabadie, qui lui avait écrit des sketchs.

Guy Bedos était un artiste – humoriste, acteur, réalisateur – mais c’était également un homme engagé, une figure de la gauche intellectuelle.

D’où les nombreux hommages qui ont été postés sur les réseaux sociaux à l’annonce de sa mort. Et le décès d’un homme de spectacle ne peut qu’être accompagné de quelques mots du ministre de la Culture.

Guy Bedos partageait son humour et ses convictions avec la même sincérité et la même passion. Nous nous souviendrons notamment de ses grands rôles au cinéma, de ses spectacles inoubliables et de sa parole libre. Je pense à sa famille et à ses proches dont je partage la peine. pic.twitter.com/qMuWZd0KNm — Franck Riester (@franckriester) May 28, 2020

Guy Bedos était Simon dans Un éléphant ça trompe énormément et dans sa suite Nous irons tous au paradis d’où cette référence de la Cinémathèque française.

Nous irons tous au paradis, même lui.

Guy Bedos 😢 pic.twitter.com/tVDdJrFqZ8 — La Cinémathèque (@cinemathequefr) May 28, 2020

Philosophe ou hommes de télé ont également réagi sur Twitter.

Peine et tristesse de la mort de Guy Bedos, humoriste

philosophe, défenseur des humiliés et offensés. — Edgar Morin (@edgarmorinparis) May 28, 2020

Une tristesse infinie avec le départ de Guy Bedos, je l’aimais et l’aimerai pour la vie❤️ https://t.co/482EeRUsxW pic.twitter.com/5pJb7vMZFt — Nagui (@Nagui) May 28, 2020

Beaucoup de tristesse ... 🖤🖤🖤

Guy Bedos m’a tellement accompagné tout au long de ma vie ... pic.twitter.com/39xPxaigzB — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) May 28, 2020

« Guy Bedos était au côté de l’humanité, contre l’injustice et le racisme »

Le monde politique ou associatif – tout particulièrement de gauche, antiraciste et humaniste – rend hommage aux convictions et aux engagements de Guy Bedos. La Ligue des droits de l’Homme rend hommage à l’un des siens, l’humoriste en avait été membre. « Il était au côté des plus faibles, des sans-papiers, des sans-logis, des sans-droits. Guy Bedos était au côté de l’humanité, contre l’injustice et le racisme. Guy Bedos nous faisait rire en nous faisant penser et nous rappelait sans complaisance nos faiblesses. »

Cher Guy, tu m’as tellement fait rire depuis si longtemps, tu étais l’Homme Libre, toujours libre, qui en a tant fait profiter les autres. Merci d’avoir été Guy Bedos et de l’être resté jusqu’au bout. Là haut, je sais que tu vas continuer comme un dingue. Avec toi, toujours ! — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) May 28, 2020

Je crois que je ne suis pas la seule pour qui Guy #Bedos a participé de son éducation politique. En particulier sur la question de la rectitude des valeurs quelque soit sa place.

En plus de rire !

Merci à lui... https://t.co/Y02G1Km1sl — Cécile Duflot (@CecileDuflot) May 28, 2020

Du côté de SOS Racisme, « on se souviendra du comique de gauche au ton acerbe, aux textes affûtés et aux sketchs engagés, à l’exemple des fameuses Vacances à Marrakech. » Et l’association rappelle que Bedos et Coluche avaient animé « le concert de la place de la Concorde en juin 1985 » puis « en février 1991, c’est avec la même évidence qu’il formera avec Smaïn et Michel Boujenah le trio de Coup de soleil à l’Olympia. Ce spectacle au succès retentissant était alors le résultat de la profanation par des militants d’extrême droite du cimetière de Carpentras où, un an plus tôt, le corps d’un Juif avait été sorti de son caveau. Cette alliance entre un Juif tunisien, un Arabe d’Algérie et un Pied-noir chrétien tombait alors à pic pour une autre actualité : le contexte de la guerre du Golfe qui créa tant de fractures entre Juifs et Arabes en France et ailleurs. »