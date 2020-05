Guy Bedos, humoriste et acteur, est mort à 85 ans

Guy Bedos, invité de «C l'hebdo», le 1er avril 2017. — Capture d'écran France 5

Guy Bedos est mort à 85 ans, a annoncé, sur Instagram, son fils Nicolas Bedos, auteur et réalisateur. Humoriste, acteur et réalisateur, il est l’auteur de nombreux sketchs devenus très célèbres, a eu une carrière prolifique au cinéma et au théâtre, et était une figure de la gauche intellectuelle.

Né en 1934 à Alger, Guy Bedos grandi en Algérie, et arrive à Paris en 1949. A 17 ans, il débute des études de théâtre à l’école de la rue Blanche. Avec ses premières mises en scène, il se fait remarquer Jacques Prévert qui lui conseille d’écrire des sketchs.

Réformé après une grève de la faim, il échappe à son service militaire en pleine guerre d’Algérie et poursuit sa carrière. Dès 1956, il fait des apparitions à la télévision dont il deviendra peu à peu un habitué. Dix ans après ses débuts, il rencontre Sophie Daumier avec qui il se lance véritablement dans le métier d’humoriste.

Carrière solo et engagements publics

Leur succès lui ouvre la voix pour une carrière au cinéma, puis, toujours comme humoriste, dans des spectacles en solo. L’un de ses plus fameux rôles au cinéma restera celui de Simon dans Un éléphant ça trompe énormément d’Yves Robert, et sa suite Nous irons tous au paradis.

Proche de Michel Boujenah, Smaïn ou encore Muriel Robin dans les années 1990, Guy Bedos incarnait une forme d’idéal de l’humoriste français de gauche. Sans soutenir explicitement ni partis ni candidats politiques, il se disait « homme de gauche ».

Guy Bedos avait quatre enfants nés de trois mariages : Leslie, néé en 1957 et fille de Karen Blanguernon, Mélanie, née en 1973 et fille de Sophie Daumier, et Nicolas né en 1979 et Victoria née en 1983, enfants de Joëlle Bercot.