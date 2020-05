Larry Kramer, pionnier de la lutte contre le sida, est décédé ce mercredi à l'âge de 84 ans. — JM11/WENN.COM/SIPA

Larry Kramer, militant homosexuel et pionnier de la lutte contre le sida au travers de l’organisation Act Up, est mort ce mercredi à New York à l’âge de 84 ans.

« Repose en puissance », a tweeté Act Up. « Ta rage a aidé à inspirer notre mouvement. Nous continuerons à honorer ton nom et ton esprit par l’action », a ajouté l’organisation.

Rest in power to our fighter Larry Kramer. Your rage helped inspire a movement. We will keep honoring your name and spirit with action. In the spirit of ACT UP, join us and chant this (three times). #ACTUPFightbackENDAIDS #ACTUPFightbackENDAIDS #ACTUPFightbackENDAIDS pic.twitter.com/4fAqeO6STW — ACT UP NY (@actupny) May 27, 2020

Larry Kramer, auteur de nombreuses pièces de théâtre et scénarios, avait lui-même contracté le virus VIH et souffert de multiples problèmes de santé toute sa vie. Mais il restait actif, et avait indiqué en mars au New York Times travailler à une nouvelle pièce touchant à la pandémie de coronavirus. Citant son mari Daniel Webster, le quotidien a indiqué qu’il était mort d’une pneumonie.

L’un des fondateurs de l’association Act Up

Après avoir fondé en 1981 l’organisation Gay Men’s Health Crisis, Larry Kramer fut l’un des fondateurs d’Act Up en 1987 : par ses actions spectaculaires, l’organisation contribua à mobiliser contre cette maladie que beaucoup de dirigeants ont voulu initialement croire cantonnée aux homosexuels.

« La poursuite de notre existence dépend de notre capacité à nous mettre en colère », écrivait-il en 1983 dans la publication gay New York Native. « Si nous ne nous battons pas pour nos vies, nous mourrons ».

« L’un des perturbateurs les plus utiles des Etats-Unis »

« Des millions de gens sont vivants grâce à Larry Kramer, moi compris », a estimé sur Twitter Corey Johnson, chef du conseil municipal de New York et lui-même militant homosexuel. « Il n’était pas la personne la plus facile, dieu merci pour cela. Il était un héros et est devenu mon ami », a-t-il ajouté.

Millions of people are alive because of Larry Kramer, including me. He wasn't the easiest person, & thank God for that. He was a hero who became my friend. I love you Larry & I will #ACTUP the rest of my life for others, just like you did for me.



📷: Catherine McGann/Getty Image pic.twitter.com/HMPxGNt7EY — NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) May 27, 2020

L’actrice Mia Farrow a salué elle aussi sur Twitter une « force magnifique, dont l’intellect, le cœur et l’indignation a éveillé la nation aux horreurs et pertes causées par le sida ».

We have lost a great man. Larry Kramer was a magnificent force whose intellect, heart & outrage awakened the nation to the horrors & losses of AIDS, the need for treatment & the inexcusable apathy of the Reagan WH. Love to David Webster, his husband💔 https://t.co/tuegZYPcEF — Mia Farrow (@MiaFarrow) May 27, 2020

« Que Dieu bénisse tous ceux dont la vie a été transformée par ta voix puissante et féroce », a également tweeté l’actrice engagée Rosanna Arquette.

Larry Kramer, Author and Outspoken AIDS Activist, Dies at 84. gratitude to you Larry and rest in power. God bless all the people who’s lives you have changed with your fierce and powerful voice inspiring artists like Ellen barkin who loved you so much. https://t.co/W24GkVTSP6 — Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) May 27, 2020

De fait, Larry Kramer était connu pour ses accès de colère – Susan Sontag l’avait surnommé « l’un des perturbateurs les plus utiles des Etats-Unis » – qui ont aidé à faire prendre conscience de la gravité de l’épidémie de sida. Le docteur Anthony Fauci, actuellement conseiller de la Maison-Blanche face à la pandémie de coronavirus, que Larry Kramer avait qualifié d'« idiot incompétent » au début de l’épidémie du sida, a indiqué au New York Times qu’une fois « dépassé son côté polémique, ce qu’il disait avait beaucoup de sens et il avait un cœur d’or ».

The Normal Heart, une œuvre multirécompensée

Parmi les œuvres les plus connues signées Larry Kramer : The Normal Heart, une pièce écrite en 1985 et qui condamnait l’inaction des dirigeants face à la maladie. Elle fut primée de trois Tony – les récompenses de Broadway – en 2011, avant d’être adaptée à l’écran par Ryan Murphy.

Il fut aussi nominé aux Oscars en 1971 pour son scénario adapté de Women in love, le roman de D.H.Lawrence.