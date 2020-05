UN AIR DE SUÈDE Nommée provisoirement « La fille avec le tatouage au dragon » (« The Girl With the Dragon Tattoo »), cette série « Millenium » ne sera pas une suite

Millenium : Ce qui ne me tue pas Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. — Sony Pictures

Fans de Lisbeth Salander, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir. Selon le site Variety, la maison de production Left Bank Pictures est en train de préparer une série s’inspirant de la saga littéraire Millenium, créée par Stieg Larsson et écoulée à quelque 100 millions d’exemplaires dans le monde.

Nommée provisoirement La fille avec le tatouage au dragon (The Girl With the Dragon Tattoo) et prévue pour la plateforme Amazon prime Vidéo, la série devrait être centrée selon le site culturel sur la hackeuse de génie, anti-héroïne punk et enfant martyr des violences conjugales. Il ne s’agira pas d’une suite : Variety promet une nouvelle histoire, un nouveau décor et de nouveaux personnages.

Crise cardiaque

Ce n’est pas la première fois que Millénium est montrée à l’écran. L’adaptation en 2011 par David Fincher (Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes) fut un immense succès, juste après celle de Niels Arden Oplev.

Millénium a été créée par Stieg Larsson, un journaliste d’investigation spécialiste des mouvements d’extrême droite, décédé d’une crise cardiaque en 2004 juste après avoir rendu les trois premiers manuscrits.

Immortelle

Après la publication des trois premiers tomes Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (2005), La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette (2006), La reine dans le palais des courants d’air (2007), un auteur à succès, David Lagercrantz, avait repris la plume avec la bénédiction du frère et du père de Larsson.

Après ce sixième volet, David Lagercrantz avait assuré être « convaincu que Lisbeth est immortelle » et qu’elle allait « continuer à vivre d’une manière ou d’une autre à la télé, au cinéma ou dans d’autres livres ».