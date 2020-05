Nicola Sirkis d'Indochine, ici lors d'un concert en février 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris. — SIPA/SIPA

Vous avez du mal à vous remettre des annulations à la pelle de grands concerts estivaux, à commencer par le public lyonnais qui devait avoir droit en juin à Paul McCartney et aux Red Hot Chili Peppers ? Le groupe Indochine vient d’annoncer ce mardi une nouvelle tournée des stades pour 2021. La bande à Nicola Sirkis, qui fêtera ses 40 ans de carrière, enchaînera le Matmut Atlantique de Bordeaux le 29 mai, le Vélodrome de Marseille le 5 juin, le Stade de France le 19 juin, le Parc OL à Lyon-Décines le 26 juin et le stade Pierre-Mauroy à Lille le 3 juillet.

#INDO40 : A l'occasion des 40 ans du groupe nous avons de grandes annonces à vous communiquer : Le #CentralTour ! La tournée des Stades, en 2021 pic.twitter.com/VzePIe8nia — Indochine (@indochinetwitt) May 26, 2020

Le tout dans le cadre de sa tournée « Central Tour », puisque le groupe jouera sur une scène centrale au milieu de la fosse pour un spectacle annoncé « hors norme » dans les cinq plus grands stades français. La mise en vente des billets sera proposée à partir du 29 septembre prochain.

« On se bat depuis des décennies pour que les prix des places soient décents, et en ces temps de crise économique, on va encore plus défendre cela », a d’ailleurs indiqué ce mardi Nicola Sirkis, tout en tenant à « inviter toutes les personnes qui nous ont permis de vivre mieux ces derniers mois : soignants, éboueurs, caissiers, policiers, pompiers ».