HUMOUR L’humoriste Jean-Marie Bigard proposera, le 20 juin, un spectacle inédit sur le confinement, accessible via un site de streaming payant

L'humoriste Jean-Marie Bigard. — Jacques BENAROCH/SIPA

Un théâtre, vide. Seul en scène, face à l’abyme, Jean-Marie Bigard. Le héros des humoristes populaires, le héraut de la réouverture des bistrots, l’homme qui répond à Emmanuel Macron au téléphone grâce à ses « co****es ». Le 20 juin, l’humoriste se produira en direct sur Internet depuis l’Apollo Théâtre, à Paris, avec un spectacle inédit sur le confinement.

« Ce confinement m’a beaucoup inspiré et j’ai décidé d’écrire un spectacle unique et inédit avec des blagues, des sketches et des confidences sur tout ce qui s’est passé, explique Jean-Marie Bigard dans une vidéo sur sa page Facebook. Croyez-moi… Y a des têtes qui vont tomber ! Je vais répondre honnêtement à toutes mes questions. »

Jean-Marie et Jean-Michel

L’humoriste dit avoir prévu un téléphone rouge « au cas où Emmanuel Macron l’appellerait ». Jean-Marie Bigard compte aussi dialoguer en direct sur Facebook avec des anonymes pendant ce spectacle qui sera accessible pour 10 euros « pour la technique et la diffusion », et dont un euro sera reversé aux hôpitaux de France.

Cette pratique du streaming payant pour un spectacle inédit pourrait faire des émules. Depuis le confinement, de nombreux artistes ont donné, gratuitement, des concerts gratuits en direct sur différents réseaux. Maintenant que le confinement est terminé mais que les salles de spectacle n’ont pas rouvert, de nombreuses voix, dont celle de Jean-Michel Jarre, réclament que ces prestations soient désormais un moyen, pour les artistes, de se rémunérer.