Le duo Disclosure. — Disclosure / Facebook.

Disclosure est de retour, pour le plus grand plaisir de nos jambes et pour tous les fans de danceflloor. Avant la sortie de l’album complet baptisé Energy pour le 28 août, le groupe de musique électronique britannique vient de sortir un premier single éponyme, avec un clip futuriste, drôle et loufoque.

Le film, signé Kid Studio, met en scène un moustachu en combinaison blanche pénétrant dans un tube, le projetant dans une sorte d’entreprise aseptisée, aux allures de laboratoire. On le voit ensuite aux côtés de ses collègues masculins, tous dotés d’une queue, dans une course effrénée dont il ressort gagnant. Et l’on comprend alors qu’il s’agit d’une métaphore pour symboliser… la course des spermatozoïdes vers l’ovule.

Un clin d’œil au film Tout ce que avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (1972) de Woody Allen, comme l’a repéré France info.