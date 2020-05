Jean-Loup Dabadie en 2016. — BONY/SIPA

Jean-Loup Dabadie, académicien, écrivain et parolier, est décédé ce dimanche à Paris, à l’âge de 81 ans, a annoncé à l’AFP son agent Bertrand de Labbey. Il avait écrit pour de nombreux musiciens et musiciennes, parmi lesquelles Barbara, Julien Clerc, Reggiani ou encore Michel Sardou, ainsi que pour le spectacle, le théâtre et le cinéma.

Il avait collaboré entre autres avec Claude Sautet pour les scénarios des films Les choses de la vie et de César et Rosalie, ainsi qu’avec François Truffaut (Une belle fille comme moi, 1972). On lui doit aussi certains sketchs de Guy Bedos ou encore Muriel Robin.

Académicien depuis 2008

Né à Paris, ayant grandi à Grenoble, Jean-Loup Dabadie a écrit des romans, peu après sa majorité : Les Yeux secs, aux éditions du Seuil, puis Les Dieux du foyer. Il a aussi eu une carrière de journaliste : il signait des articles pour la revue Arts et Spectacles avant de rejoindre Le Nouveau Candide, dirigé par Pierre Lazareff, puis Tel quel, avec Philippe Sollers et Jean-Edern Hallier.

Jean-Loup Dabadie a été récompensé à plusieurs reprises, notamment du Grand prix du cinéma de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre (1983). Il a été élu à l’Académie française, le 10 avril 2008, au fauteuil de Pierre Moinot (19e fauteuil).