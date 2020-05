Le monde du catch connaît un nouvel événement dramatique. Vendredi 22 mai, l’organisation Stardom Wrestling a annoncé le décès de la lutteuse Hana Kimura, âgée de 22 ans. « Nous sommes désolés d’annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S’il vous plaît soyez respectueux et gardez vos pensées et vos prières pour sa famille et ses amis. Nous apprécions votre soutien durant cette période difficile », est-il écrit dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.