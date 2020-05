Johnny Hallyday en concert à Namur, en Belgique, en 2013 — CLOSON DENIS/ISOPIX/SIPA

Existe-t-il une seule chanson enregistrée par Johnny Hallyday qui ne sortira pas un jour, même plusieurs années après sa mort ? Après l’ultime album de l’idole des jeunes, Mon Pays c'est l'amour, vendu à près de deux millions d’exemplaires, puis le disque posthume symphonique sorti en 2019, Universal Music travaille sur un nouveau coffret de chansons de l’artiste. Le 29 mai, deux ans et demi après la mort du chanteur, sortira un album consacré à l’année 1969, où l’on trouvera des lives inédits et des raretés.

Parmi ces titres figure la chanson La nuit avec moi, dévoilée ce vendredi par RTL. Enregistrée en décembre 1968 à l’Olympic Sound Studio de Londres, elle a été retrouvée par Universal Music en réécoutant des bandes d’enregistrement de l’album Rivière… ouvre ton lit, le douzième de Johnny Hallyday. « Il y a une part de mystère qui fait qu’on ne découvre cette chanson qu’aujourd’hui, a expliqué Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal au micro de RTL. À l’époque on avait des vinyles qui ne faisaient que vingt minutes par face. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire… ».

🔺🎶 EXCLU RTL // Une chanson inédite de #JohnnyHallyday refait surface. @StevenBellery nous en raconte l'histoire et a joint Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez @UMusicFrance #RTLMatin @LVT_RTL pic.twitter.com/GTSPLb95qR — RTL France (@RTLFrance) May 22, 2020

Un morceau « très rock »

L’enregistrement de La nuit avec moi dure 3 minutes et 32 secondes et a été laissé « le plus brut possible, promet Xavier Perrot. On l’a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l’album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. » Une enquête minutieuse a été lancée à la découverte de ce morceau, dans le but de retrouver son parolier et son compositeur. Finalement, ce sont Steve Marriott et Ronnie Lane, deux Anglais du groupe Small Faces, à qui l’on doit ce titre inédit qui figurera sur le coffret Johnny 69.