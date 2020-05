Mory Kanté, chanteur du tube « Yéké Yéké », est mort à l'âge de 70 ans

Mory Kante lors de la cérémonie de remise des Grands Prix de la SACEM en 2017 — SADAKA EDMOND/SIPA

Le monde de la musique africaine est à nouveau en deuil. Après les disparitions de Manu Dibango et Tony Allen, le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est décédé d’une longue maladie ce vendredi à l’âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry, a dit son fils Balla Kanté à un correspondant de l’AFP.

Mory Kanté s’est éteint « vers 9H45 ce matin à l’hôpital sino-guinéen », a-t-il indiqué. « Il souffrait de maladies chroniques et voyageait souvent en France pour des soins, mais avec le coronavirus, ce n’était plus possible », a-t-il ajouté. « On a vu son état se dégrader rapidement, mais j’étais surpris quand même car il avait déjà traversé des moments bien pires », a-t-il dit.

Yéké Yéké et ses millions d’exemplaires vendus à travers le monde

Mory Kanté, surnommé le « griot électrique », a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. Né le 29 mars 1950 dans une impressionnante fratrie de 38 enfants en Guinée, Mory Kanté part chez sa tante, à Bamako au Mali, pour parfaire son éducation à l’âge de 7 ans. D’abord étudiant à l’Institut des Arts de Bamako, il préfère finalement la musique et intègre en 1971 le Super Rail Band de Bamako. C’est à ce moment que le chanteur s’essaye à différentes sonorités.

Dans les années 80, il décide de partir pour Paris et, après avoir connu le succès sur le continent africain, il s’ouvre au monde avec son titre Yéké Yéké, grâce auquel il connaît un succès planétaire. En 1988, il reçoit la Victoire de la musique du meilleur album francophone.

Alpha Condé, président de la République de Guinée, a tenu à rendre hommage à l’artiste via son compte Twitter. « Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté », a-t-il écrit ce 22 mai.

#Mory_Kanté La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées...

Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté. pic.twitter.com/Acoxjyfwnb — Alpha CONDÉ (@alphacondepresi) May 22, 2020

D’autres personnalités comme le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, le rappeur Mokobé ou encore le footballeur international Djibril Cissé​ lui ont également rendu hommage.

Je viens d'apprendre avec consternation le rappel à Dieu de mon frère aîné et référence Maître Mory Kanté. Je ressens un énorme vide aujourd'hui avec le départ de ce baobab de la Culture Africaine. Repose en paix. De ton Frère affligé Youssou Ndour pic.twitter.com/L62RWiEbTh — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) May 22, 2020