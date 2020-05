Illustration d'un tournage. — Jeff Malet Photography/Newscom/SIPA

Un retour progressif à la normale ? La Californie va présenter dès la semaine prochaine son plan pour la reprise des tournages de télévision et de cinéma. Mais Los Angeles, principal foyer de Covid-19 dans cet Etat, devra encore attendre, a annoncé mercredi le gouverneur Gavin Newsom.

Les studios sont déserts depuis que la Californie a pris des mesures de confinement pour endiguer la propagation de la pandémie à la mi-mars.

Le comté de Los Angeles est encore beaucoup trop touché par le Covid-19

La majorité des 58 comtés de l’Etat « auront la capacité » d’organiser la reprise des tournages en mettant en œuvre certaines mesures qui seront détaillées lundi, a affirmé le gouverneur.

Mais le comté de Los Angeles, où est situé Hollywood et qui compte près de 900.000 emplois dans l’industrie du divertissement, est trop touché par le Covid-19 pour envisager une telle reprise dans l’immédiat.

« Encore aujourd’hui, le nombre de décès enregistrés touche ce comté de manière disproportionnée », a relevé le gouverneur Newsom, estimant qu’il aurait vraisemblablement plusieurs semaines de retard sur les autres zones.

Aucune prise de risques

Au total, près de 86.000 cas de Covid-19 et 3.485 décès ont été recensés dans toute la Californie. Le seul comté de Los Angeles affiche près de 40.000 cas et plus de la moitié des décès (1.926). « Je ne veux pas vous dorer la pilule (…) Nous avons une augmentation du nombre de cas dans la région de LA et à cause de ça nous allons avoir du retard », a prévenu la directrice de cabinet du gouverneur, Ann O’Leary, lors d’une réunion en visioconférence avec des responsables de l’industrie du divertissement.

Le responsable des contenus de Netflix, qui participait à cette réunion, a de son côté estimé que « prendre des libertés avec la sécurité » aurait « de terribles effets à long terme ».

La crainte d’une seconde vague

Ted Sarandos a jugé que les productions ne nécessitant que des équipes légères, comme pour les documentaires, pourraient reprendre plus rapidement mais que les tournages de films avec des plans de foule exigeraient « beaucoup de sécurité et une importante logistique ».

Netflix a déjà relancé les productions dans certains pays, comme l’Islande, la Suède et la Corée du Sud. Pour la réalisatrice Ava DuVernay (Selma), les équipes de tournages devraient être divisées en « cellules » de taille réduite dont la présence sur les plateaux serait alternée pour réduire les risques de contagion.

Quant à la star de This Is Us, John Huertas, il a souligné que la série télévisée, filmée à Los Angeles, pourrait ne pas reprendre avant janvier au cas où « une seconde vague » épidémique surviendrait cet été.