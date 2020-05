Dobrila Diamantis, directrice du cinéma Le Saint-André des Arts (Paris 6e), pose au guichet de son établissement, le 6 mai 2020, en plein confinement. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Les artistes et autres salariés du secteur culturel ne sont pas épargnés par les conséquences de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement sur leurs activités. Pour leur venir en aide, un plan de soutien d’un montant de 15 millions d’euros, a été adopté par la Mairie de Paris, a annoncé mardi son adjoint à la Culture, Christophe Girard.

Ce soutien aux associations culturelles, théâtres, aux festivals et aux musées divers vise à « éviter tout ralentissement, afin que les acteurs ne flanchent pas, et qu’ils soient capables de prendre des initiatives supplémentaires : cela permet de réveiller tout le monde », a ajouté l’adjoint. La maire Anne Hidalgo a proposé lundi ce plan au Conseil de Paris qui l’a voté à l’unanimité, a-t-il précisé.

Un soutien pour les acteurs peu subventionnés

La Mairie prévoit une aide de 12 millions d’euros pour les acteurs culturels qu’elle soutient de manière régulière et qui se trouvent en difficulté. Elle sera accordée à titre exceptionnel, notamment « en fonction de la tenue de leurs engagements vis-à-vis des équipes artistiques et techniques ».

Pour soutenir les acteurs culturels privés ou peu subventionnés, la Ville a par ailleurs défini une stratégie avec le ministère de la Culture qui permettra la mise en place de guichets uniques pour les personnes concernées. Elle abondera à hauteur de 500.000 euros le fonds de secours confié au Centre national de la musique (CNM), de 700.000 euros le fonds d’urgence pour le spectacle vivant (théâtre, arts de la rue, cirque, etc.) confié à l’Association de soutien aux théâtres privés (ASTP), et de 50.000 euros le fonds de solidarité d’urgence de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

Environ 1.5 million d’euros pour les cinémas indépendants

Des aides spécifiques seront allouées au secteur du cinéma à hauteur de 1.450.000 euros, notamment pour les salles indépendantes et la création de courts-métrages.

Une enveloppe de 500.000 euros sera dédiée aux aides à projet pour « un mois d’août de la culture » qui sera organisé à Paris et qui permettra de soutenir directement les artistes et équipes artistiques. « Nous avons pensé que beaucoup de Parisiens et de Franciliens seront restés en août, et on a voulu leur offrir une aide particulièrement féconde », a expliqué Christophe Girard. Cet événement sera organisé en association avec des collectivités du Grand Paris et le festival Off d’Avignon.

Exonération de loyers pour six mois

Par ailleurs, un budget exceptionnel d’acquisitions du Fonds d’art contemporain-Paris Collections permettra de soutenir les artistes visuels.

La Ville, qui avait suspendu dès le début du confinement les redevances et loyers des associations et opérateurs culturels, ainsi que des ateliers d’artistes, a annoncé ce mardi l’exonération définitive pour une période de six mois.

La Mairie s’est engagée à verser toutes les subventions accordées au premier trimestre, même en l’absence de « service fait ».